【時報記者王逸芯台北報導】台股在台積電(2330)多頭狂飆激勵下，早盤順利登上2萬大關、最高衝到20065點，加權指數創新高，惟盤中在聯發科(2454)、鴻海(2317)等多檔指標股翻黑，加上漲多中小型個股走跌，其中更有近30檔個股跌停，上櫃指數跌破多方防守區，加權股價指數盤中一度翻黑、最低觸19638點，上下震盪達427點。台股終場收漲91.8點、報在19785.32點、成交量5713.56億元；台股周線連3紅、本周指數漲849點。

權值股扮演台股衝關2萬的主要功臣，早盤在台積電、聯電(2303)、聯發科、鴻海、日月光投控(3711)、台達電(2308)等領銜進攻下，台股順利衝上2萬大關，惟其後僅剩台積電、聯電穩住陣腳，其它聯發科、日月光投控、鴻海等翻黑挫跌，使得台股大坐雲霄飛車，加權指數盤中一度紅翻黑，大洗三溫暖。終場台積電收漲3.16%、報在784元；聯電收漲3.39%、報在51.9%；聯發科收在平盤、報在1230元；鴻海收跌2.33%、報在105元。

盤面值得注意的是，台積電領漲大盤，貢獻漲點高於台股漲點，顯示台股堪稱台積電「一個人的武林」。在最新外資報告中，美系外資上修台積電今明年每股獲利37.6元、46.4元，2026S年每股獲利更將上看55.2元，等於將大賺5個股本。因此，給予明年18倍本益比評價，將目標價758元上修至850元。

台股本周短線猛攻急漲，指數急速向上拉抬，資金快速膨脹，但先前漲多的中小型個股已經連續兩天拉回，今日上櫃指數跌破多方防守區，出現爆量長黑，今日盤中更一度近30檔個股出現跌停，顯示不少投資人近關情怯選擇賣股，須留意追高殺低情況。

長榮集團股今日表現不俗，長榮(2603)開高震盪，盤中翻黑在回穩，漲幅逾1.5%，長榮航(2618)更是走揚近2.5%，另外，長榮鋼(2211)漲幅也落在0.5%~1%。長榮先前因減資後，股本在貨櫃三雄中最低，去年前三季每股盈餘(EPS)已達15.14元，儘管去年第四季財報尚未出爐，不過隨著去年底運價上揚，市場預估長榮去年第四季仍是獲利情形，去年可望賺逾一個股本，加上近期新募集的兩檔ETF包含統一台灣高息動能ETF(00939)及元大台灣價值高息ETF(00940)前10大成分股都將長榮納入，市場預期有利支撐近期股價表現。

台股今日2萬大關上演打卡快閃，中小型個股持續消風，分析師表示，接下來非農就業數據與CPI等重要經濟數據即將公佈，美國Fed鮑爾談話也表示通膨未下降之前，降息是不合適的，因此將為市場增添變數，而加權指數在今日一度登上2萬後將呈現震盪，下周不排除面臨短線修正，但以基本面及籌碼面觀察仍有高點可期，因此，對於指數不預設高點，但個股操作難度大，逢回低接來回操作。另外，台股ETF募集熱潮不斷，資金持續湧入，預期未來將有更多ETF掛牌，優質中大型股拉回時可擇機佈局。