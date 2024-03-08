受到美歐今年將降息的預期、晶片股狂飆以及歐元區通膨降溫等因素激勵，全球股市漲翻天，歐美股市7日接連創下歷史新高，亞股8日早盤跟進上漲。

標普500指數、那斯達克指數與費城半導體指數全都締造新猷，加上美元貶值以及美國公債殖利率下滑，都為亞股帶來支撐。此外，歐元區通膨趨緩，歐洲央行今年降息在望，也令近日動能強勁的歐股繼續高飛，法股、德股皆創新高。不過中國經濟前景烏雲罩頂以及中美貿易關係緊繃，仍為亞股帶來不確定因素。

8日早盤反彈約0.8％，漲至39,900點上方，再次接近4萬點關卡。先前因日銀（央行）有可能在3月結束負利率，使日經指數7日收黑。澳股ASX 200指數8日勁揚約1.1％，韓股KOSPI指數也上漲約0.9％。