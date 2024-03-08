香港政府加速推動「香港23條」，就「維護國家安全條例草案」刊憲，立法會上午11時將舉行特別會議，對有關草案進行首讀及二讀，法案委員會下午亦會舉行會議審議草案。
條例草案文件共212頁，分為9個部分，包括叛國；叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為；與國家秘密及間諜活動相關的罪行；危害國家安全的破壞活動；境外干預及從事危害國家安全活動的組織；與維護國家安全相關的執法權力及訴訟程序；維護國家安全機制及相關保障；及相關修訂等。
草案建議，叛亂罪、叛國罪一經定罪，可被判處終身監禁，公開表明意圖犯叛國罪可判囚14年。煽惑公職人員離叛可判囚7年，如涉境外勢力，可判監10年。非法披露國家秘密可處監禁10年，同時設有公眾利益的辯護理由，即在顧及有關個案的整體情況下，作出披露所照顧的公眾利益，明顯重於不作出該項披露所照顧的公眾利益。
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