香港交易所主席史美倫預告即將離任後，傳港交所即將宣布決議由非執董、證監會前主席唐家成為新任港交所主席。港交所將於4月24日舉行股東周年大會，屆時史美倫和另一董事洪丕正將退休。

香港經濟日報報導，外界預計港交所短期將公布新主席人選，而唐家成自去年加入董事會，並出任財政司司長成立的促進股票市場流動性專責小組主席，被視為最熱門人選。

外媒報導，香港交易所「組織章程細則」第109（2）條及「證券及期貨條例」第69條，港交所董事會決議主席人選後，仍須經香港特區行政長官書面批准作實。路透社引述消息人士指出，除了唐家成，行政會議成員、金管局前總裁任志剛是主席一職的考慮候選人之一。

另外，陳翊庭上周接任行政總裁後，正重整集團管理層架構，包括將大陸業務部門直接向其匯報，而非向營運總監匯報。