今天是一年一度的國際婦女節，金管會8日提醒婦女同胞們在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口，除了投保一般人壽、傷害、健康或年金保險外，亦可適時投保專屬女性之保險商品，給自己更完善的保險保障，金管會指出，「投保前要了解保障內容、詳閱保單條款、選擇適合自己的」，才不會有爭議。

目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般的醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等，各家保險公司設計之保險商品內容不同，婦女同胞們可視自身需求選擇投保。

由於該類保險商品給付項目相當多元，金管會提醒婦女同胞們應於投保前確實瞭解保障內容與給付條件、各類疾病名詞定義、投保年齡限制、除外責任範圍、等待期間天數等重要事項外，亦應針對該類保險特性，瞭解自身有無家族病史、能否負擔保費等，並詳細審閱保險公司提供之保單條款樣張，充分暸解欲投保之保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品，以避免日後衍生爭議。