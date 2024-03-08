受惠於家用及商用健身器材營收聯袂增加，喬山（1736）公布自結2月合併營收約24.72億元，年增18.17％，喬山表示，家用門店零售、大型量販店及電商各大通路營收增加，加上商用市場因拉丁美洲客戶拉貨力道強勁，帶動整體商用營收成長。其中，2月家用營收年增近3成。
喬山累計前二月合併營收47.49億元，年增 14.33％。喬山延續元月家用市場營收成長的氣勢，其中，由於高價位帶的產品，打入美國大型量販通路客戶積極拉貨，及自有零售專賣店銷售轉強，2月繳出家用年增3成的好成績。而喬山在南美洲的商用客戶，仍積極展店拉貨，其中，光南美洲就增加2倍的營收。
喬山表示，近期全球大型的運動用品展陸續展開，首先同步登場的是3月6日的美國商用健身設備展IHRSA，及台灣國際運動及健身展TaiSPO。這次美國IHRSA商用展會，喬山將同時展出商用雙品牌，及因應此策略推出的全新最高階Matrix Onyx產品線及瞄準中小型健身房需求而設計的Vision平價商用產品線。
由於商用兩個品牌策略及新產品的加入，喬山的商用產品布局，將更臻完整，有助於開拓新的市場，及更進一步增加全球市佔率。
今年台灣國際運動及健身展，喬山以PUSH THE LIMIT為主軸，同時展示三大品牌Matrix、Vision與Horizon。
迎接市場最夯重量訓練潮流，喬山也展出全新家用重訓產品Bench與Cube，搭配Horizon @ZONE智慧健身應用程式，使用者可透過隨選播放的專業健身課程，開啟「動態偵測」功能，程式將會自動偵測運動次數，讓使用者對於運動的體驗更有樂趣及效率。
喬山每年皆不斷挑戰自我，快速回應市場趨勢及使用者需求，並結合硬體與數位科技，打造滿足客戶的好產品。喬山將攜手客戶在商業與居家訓練領域中，挑戰自我極限，以期各廠商營運都能共同成長。
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