農曆假期干擾，台塑四寶2月營收僅台塑化（6505）因油價走堅攀揚，營收逆勢月增，其餘悉數下滑，合計2月營收1,124.33億元，月減8.3％，年減14％；前二月營收2,349.8億元，年減6.7％。
其中，台塑化受惠原油價量齊揚帶動，2月營收571.1億元，逆勢月增1.2％，年減9.6％；前二月營收1135.62億元，年減8.5％。
其次，台化（1326）2月營收256.79億元，月減8.9％、年減8.3％；前二月營收538.65億元，營運守穩年增0.5％。
至於台塑（1301）2月營收129.32億元，月減26.2％、年衰退26.9％；前二月營收304.49億元，年減5.1％。
南亞（1303）2月營收167.1億元，月減18.1％，年減23.5％；前二月營收371.04億元，年減11.9％。
台塑董事長林健男表示，2月適逢農曆春節長假，下游加工客戶訂單不佳，提前停工，原料需求大幅減少，且出貨天數較少，加上中油新三輕歲修，南部廠區多廠配合停車，產銷量減少，因此，台塑 2月各主要產品銷售量比1月減少16.5萬噸。
南亞董事長吳嘉昭指出，2月營收相較1月減少主要是因春節及2月天數減少，使台灣、大陸產銷量與營收下滑。農曆春節連假期間，下游客戶停休日數增加，導致各類電子材料產品出貨量及營收減少。惟美國因德州EG-1產能利用率提升、塑膠加工產品客戶增加本地採購等因素，帶動營收增加。
台化董事長洪福源說，受春節影響營業天數及需求減少，PX、PTA、苯酚、ABS、PP、電力及萃餘油回售台塑化減少，合計影響13.6億元。惟在售價部分，受地緣政治影響，油價震盪走揚，支撐石化塑膠等產品均價微幅上漲。
台塑化總經理曹明指出，2月原油煉製量1401.1萬桶，比1月增加125.4萬桶，主要是延遲結焦單元定檢於1月下旬完成，2月為全月開車所致；2月產品總銷售量1490.1萬桶，比1月增加65.3萬桶。售價方面，2月產品平均售價比1月增加1.5美元／桶，主要是2月杜拜原油80.9美元／桶，比1月上漲2.1美元／桶所致。
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