【時報-台北電】因美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾，保證央行可能會在未來幾個月內降息動作，這可能會導致經濟活動改善和金屬需求增加，從而支撐了價格，周三洋山銅溢價升至每噸60美元，為1月19日以來最高，顯示中國進口銅的需求有所改善，致上海銅價漲觸5周以來新高。
周四(3/7)截至台北時間13:30，上海期貨交易所銅價上漲0.58%，報每公噸69,450人民幣，盤中最高一度漲觸每公噸69,580人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網）
【時報-台北電】因美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾，保證央行可能會在未來幾個月內降息動作，這可能會導致經濟活動改善和金屬需求增加，從而支撐了價格，周三洋山銅溢價升至每噸60美元，為1月19日以來最高，顯示中國進口銅的需求有所改善，致上海銅價漲觸5周以來新高。
周四(3/7)截至台北時間13:30，上海期貨交易所銅價上漲0.58%，報每公噸69,450人民幣，盤中最高一度漲觸每公噸69,580人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網）
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