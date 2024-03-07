新光金控子公司新光銀行，響應行政院打詐政策「行動綱領 1.5版」，積極主動臨櫃關懷及時攔阻詐騙展現成效，統計截至去年底止，全台各分行防堵詐騙案件計250件，較前一年度成長21％，累計防堵詐騙金額達1.6億元，較前一年度成長73％，二者皆再創歷年新高；顯見行員專業防詐意識及阻詐實績，致力守護客戶資產。

隨著AI科技及網路資訊快速傳達，各種詐騙手法日新月異層出不窮，依內政部統計2023年詐騙案件發生數前3名，依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」，其中「假投資」造成的財損占整體詐騙金額高達六成；詐騙者假冒知名人士或財經專家架設詐騙網站連結，讓許多民眾遭受誆騙造成財物損失。

新光銀行表示，建立防詐安全網的各項措施，除了於內部教育訓練時分享各種樣態的詐騙類型，讓臨櫃同仁服務客戶時，遇有可疑交易時，主動識詐及阻詐；去年積極響應金管會暨銀行公會政策，辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」及分行防詐宣導活動，由行員擔任講師宣導，致贈防詐手冊及防詐提醒小贈品，走出行外在地經營教育民眾，並貼心彙編印製「提醒客戶五不三要」提醒紙卡於臨櫃時發送，未來持續配合協助警方聯防犯罪，建立防詐騙模式力阻民眾及客戶受騙。

新光銀行表示，秉持著「多一份關心，少一份詐騙」的服務，重視金融防詐議題與執行等面向防止不肖詐騙趁虛而入，並於去年度已加入「鷹眼識詐聯盟」，運用AI偵測專利技術，強化對可疑帳戶的識別，提高防詐成效；身為金融機構當善盡金融社會責任，防堵各項金融犯罪的發生，強化行員與客戶間提升阻詐的事蹟，落實守護客戶資產。