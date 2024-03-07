大陸持續擴大開放。大陸外交部長王毅7日上午出席全國人大舉行的外交記者會時表示，擬從3月14起，方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡等六國試行免簽政策。
王毅在會上表示，經濟外交也是對外工作的重要一環，從3月14日起將對上述六國試行免簽政策，希望更多國家也給予大陸民眾簽證便利，推動國際客運航班加快恢復。此外，陸方也組織更多的「駐華使節地方行」，為地方、企業開放合作搭建更多的橋樑。
另，外交部也願意配合相關部門，推動商簽更多的高標準自貿協定，擴大面向全球的自由貿易區網路，維護全球產業鏈供應鏈資料鏈穩定暢通。
提到大陸經濟，他指出，去年大陸GDP年增率5.2％，貢獻了全球三分之一的增長，強調大陸經濟仍然強勁。
他還說，大陸開放的大門愈開愈大，高水準、制度型開放的含金量愈來愈高，大陸關稅總水準已經降至同世貿組織發達國家相當水準，外資准入負面清單縮減到31項以下，製造業准入全面放開，服務業開放加速推進，外商投資收益率仍名列世界前茅。唱衰中國必將反噬自身，誤判中國就將錯失機遇。
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