【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國獨立實驗室Valisure周三公布，雅詩蘭黛（Estee Lauder）旗下倩碧（Clinique）、Target百貨旗下Up & Up和利潔時（Reckitt Benckiser）旗下Clearasil等品牌的部分除痘產品檢測出高含量的致癌化學物質苯（benzene）。

Valisure表示，該實驗室也已經向美國食藥管理局（FDA）提交請願書，呼籲監管機構召回相關產品、展開調查，並修改產業指引。

雅詩蘭黛周三股價下跌1.30%，收在145.41美元。

根據Valisure的說法，Proactiv、PanOxyl、Walgreens的抗痘皂，以及沃爾瑪Equate Beauty除痘霜等，也檢出致癌物苯。

利潔特發布聲明表示，這項調查結果並非事實，所有Clearasil產品在「按照標籤上的指示使用與儲存時」，都是安全的。

雅詩蘭黛表示，倩碧有一款產品使用過氧化苯（benzoyl peroxide），「按指示使用是安全的」。

Target百貨和沃爾瑪尚未回應媒體置評請求。美國食藥管理局尚未對Valisure提出的請願書做出回應。

一些消費品都曾被發現內含這種致癌物，如防曬霜、洗手液和乾洗髮等，迫使寶僑（Procter & Gamble）、嬌生（Johnson & Johnson）等公司生產的產品被召回。

Valisure表示，在痤瘡治療產品中檢出苯，與其他案例「有很大不同」。Valisure共同創辦人兼總裁David Light表示，我們在防曬霜和其他消費品中發現的苯是來自受污染成分的雜質，但過氧化苯產品中的苯就是來自於過氧化苯本身。該實驗室的檢測結果顯示某些產品中的苯含量，可能是美國食藥管理局所規定之苯濃度上限的800倍以上。