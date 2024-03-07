聯準會主席鮑爾周三的最新說詞，升高聯準會今年降息的機率，刺激股市全面大漲，黃金價格也跟著水漲船高，再次突破歷史紀錄，花旗也上調未來3個月及未來6個月的預測價格，短期內每盎司以2200美元為目標，長期上看2300美元。
紐約黃金期貨上漲0.8%，收每盎司2158.2美元，現貨黃金上漲0.95%至每盎司2148.02美元，盤中最高觸及每盎司2152.21美元，短短六個交易日就大漲120美元，走勢相當驚人。
分析師Valeria Bednarik表示，即使金價已經在歷史高點，短期內仍有一波上漲空間，從各種跡象觀察買入的興趣依然很高。盛寶銀行大宗商品分析師Ole Hansen分析指出，「鮑爾中性甚至偏鴿的談話，給了黃金與白銀市場上漲的動力。」
鮑爾周三在國會證詞上提到，聯準會預計今年會降息，但他也強調，聯準會確定通膨數據朝2%目標前進之前，不會急著馬上降息，「若經濟大致按照預期發展，今年某個時間點開始放寬貨幣政策的限制，可能是適當的。」
花旗預測金價上看2300美元，看法與道明證券TD Securities大宗商品部門主管Bart Melek相似，他預估等到第二季末，有望衝上每盎司2300美元。
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