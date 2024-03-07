【時報-台北電】據財新網訊，今(7)日十四屆全國人大二次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題來做回答。
王毅指出，中國將持續推出便利中外人員往來的舉措，自3月14日起，中方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡六國實施免簽政策，希望各國也給予中國公民簽證的便利，我們共同打造跨境人員往來的快捷網絡，推動國際客運航班加快恢復，讓國外的朋友賓至如歸。(編輯：邱致馨)
【時報-台北電】據財新網訊，今(7)日十四屆全國人大二次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題來做回答。
王毅指出，中國將持續推出便利中外人員往來的舉措，自3月14日起，中方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡六國實施免簽政策，希望各國也給予中國公民簽證的便利，我們共同打造跨境人員往來的快捷網絡，推動國際客運航班加快恢復，讓國外的朋友賓至如歸。(編輯：邱致馨)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：