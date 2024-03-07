【時報-台北電】據財新網訊，今(7)日十四屆全國人大二次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題來做回答。

王毅指出，中國將持續推出便利中外人員往來的舉措，自3月14日起，中方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡六國實施免簽政策，希望各國也給予中國公民簽證的便利，我們共同打造跨境人員往來的快捷網絡，推動國際客運航班加快恢復，讓國外的朋友賓至如歸。(編輯：邱致馨)