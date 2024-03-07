【時報記者莊丙農台北報導】遊戲股首檔千金股問世，鈊象(3293)近期漲勢不停，盤中攻上1010元；另外，智冠(5478)配發高達9元股息，也攻上漲停，成為遊戲族群今天兩大亮點。
受惠於過年效應，鈊象2月營收再創史上新高，來到13.95億元，前2月營收高達22.6％的年成長率，今年1月稅前獲利賺超過半個資本額，今天公布2月獲利，前2月稅前淨利有望達1個資本額。
鈊象股價春節後一路彈升，今天開盤後直達千元，成為遊戲股第一檔千金股票。鈊象今年除了第1季傳統社交博奕旺季外，東南亞地區授權仍處在高速成長階段，歐洲授權業務則持續推展，參照美國、東南亞進程，學習曲線持續優化，亦可縮短執照到營收開始挹注的時間，最快下半年以見到貢獻，明年會更為顯著，成長動能可以延續。
智冠2001年配發9元股利，現金及股票各半，暌違20多年，除了7元盈餘分配，「老本」資本公積再拿出來配發2元現金股息，使得配發股息達到9元水準，今天買盤追捧，直接攻頂。
智冠與榮剛在主管機關點頭後，完成股份交換，希望透過跨界結盟建立長期合作關係，將與台鋼集團旗下健康運動事業群（球隊賽事、休閒旅遊、健身等）及網通事業群領域深化合作。今年股東會將進行董事全面改選，雙方聯手有望取得過半席次，股東會日期則尚未對外公告。
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