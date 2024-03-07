【時報-台北電】鮑爾宣布今年會降息，周三美股全面反彈，費半指數收復失土再創新高，台積電ADR飆升近5%，為台股再添火力，周四開盤毫無懸念攻高，台積電(2330)盤中最高768元再創新高，帶領集中市場創19794點新高，逼近19800點。遊戲股王鈊象(3293)公布2月營收13.95億元，再創歷史新高，業績利多加上台股熱火行情，開盤15分鐘鈊象即站上千元，為台股締造17位千金盛世。
不過台股日日有新高，已讓投資人警戒心起，鈊象千金行情短暫即止，弘塑(3131)、健策(3653)登高拉回修正，翻落千元之下，台股一瞬間從17千金轉變成14千金。川湖(2059)、祥碩(5269)、緯穎(6669)、M31(6643)、世芯-KY(3661)賣壓重，跌幅2~5%。千金股多半陷入回檔格局。
聯發科(2454)旗艦型SoC進展優於市場預期，此外智慧邊緣業務走出營運谷底，WiFi 7為下一波成長動能，利多匯集，三大法人面全面買超多日，周四股價走高逾3%，改寫新高價觸及1260元，為千金之中表現最好個股。信驊(5274)、嘉澤(3533)小漲守平盤之上。
台股頻創高，市場又愛又怕。由於當前正乖離率較高，短線漲幅較大，有震盪拉回可能性；新台幣若貶至31.7半年線位置要小心外資動向。
第一金投顧董事長陳奕光指出，大盤指數多次測試萬九並衝破後站穩，後續若高點回檔，以5日線附近19200點有支撐、再下檔強力支撐則是萬九大關，只要未跌破三天、遭逢6000億元以上的帶量長黑，在520前資金行情助攻下，可望上看2萬點。（編輯：張嘉倚）
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