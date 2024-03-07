立法院交委會7日邀請數位部長唐鳳進行業務報告。對於外界好奇是否做好期末考準備？唐鳳認為，今應該是數位部的期初考。對於520後的去留，她則說，由長官決定，但坦言目前並沒有收到長官的決定。

唐鳳會前接受媒體聯訪時表示，今是數位部在新屆交委會第一次業務報告，應該算是期初考。最近看到很多人對防詐肯定，數位部主責的大型電商，已經連續五個月沒有在165高風險的賣場，但是我們也了解大家對我們有更多的期待，好比像說Facebook，還列在165的高風險賣場裡面，那它是屬於網路的廣告平台業，我們也主動跟經濟部說，就把目的事業主管機關交給我們，讓我們用電子簽章法等等的方式，加強對投資廣告的身份認證，那目前也已經獲得經濟部初步的同意，很希望委員們能夠支持電子簽章法在內其他的修法。

對於為何需要頻繁出國？唐鳳說，在剛開始成立的時候，我們就跟大家講維持資安的聯防是非常重要的事情，所以不是只是派人出去參加演訓，也包含18個國家的朋友到我們這邊來，去進行實際的紅藍隊的演練，這樣子碰到重大的資安事件的時候，大家才知道怎麼樣跨國來彼此協助。那像這樣子的演訓，在疫情期間可以說是幾乎是暫停的，都是透過線上的方式來進行，所以我們所有的這些活動，在疫情之後就加速在實體方面來進行。當然除此之外，還有包含像台英、台美等關於電子簽章等等的經貿談判。

針對是否跟黃珊珊見面？唐鳳說，有關心我們修法的委員，包含交通委員會的委員，都逐一去拜訪，就像剛剛提到的電子簽章這件事，其實大家都很希望在網路上面，尤其現在AI很容易換臉、假冒證件的情況，能夠有一個非常容易使用而且高強度的方法，來確定說登廣告真的是本人，在這個情況之下，看到各黨派的委員都很支持電子簽章修法的方向，所以我們在逐一溝通的時候委員也表達肯定，對我們能夠擔下這個責任，那自己也有一些具體的期許。

至於520部分，唐鳳強調，因為現在的內閣是看守凍結期間，所以政務官的去留當然是由長官來決定，那目前自己並沒有收到長官的決定。