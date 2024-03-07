立法院交委會7日邀請數位部長唐鳳進行業務報告。對於外界好奇是否做好期末考準備？唐鳳認為，今應該是數位部的期初考。對於520後的去留，她則說，由長官決定，但坦言目前並沒有收到長官的決定。
唐鳳會前接受媒體聯訪時表示，今是數位部在新屆交委會第一次業務報告，應該算是期初考。最近看到很多人對防詐肯定，數位部主責的大型電商，已經連續五個月沒有在165高風險的賣場，但是我們也了解大家對我們有更多的期待，好比像說Facebook，還列在165的高風險賣場裡面，那它是屬於網路的廣告平台業，我們也主動跟經濟部說，就把目的事業主管機關交給我們，讓我們用電子簽章法等等的方式，加強對投資廣告的身份認證，那目前也已經獲得經濟部初步的同意，很希望委員們能夠支持電子簽章法在內其他的修法。
對於為何需要頻繁出國？唐鳳說，在剛開始成立的時候，我們就跟大家講維持資安的聯防是非常重要的事情，所以不是只是派人出去參加演訓，也包含18個國家的朋友到我們這邊來，去進行實際的紅藍隊的演練，這樣子碰到重大的資安事件的時候，大家才知道怎麼樣跨國來彼此協助。那像這樣子的演訓，在疫情期間可以說是幾乎是暫停的，都是透過線上的方式來進行，所以我們所有的這些活動，在疫情之後就加速在實體方面來進行。當然除此之外，還有包含像台英、台美等關於電子簽章等等的經貿談判。
針對是否跟黃珊珊見面？唐鳳說，有關心我們修法的委員，包含交通委員會的委員，都逐一去拜訪，就像剛剛提到的電子簽章這件事，其實大家都很希望在網路上面，尤其現在AI很容易換臉、假冒證件的情況，能夠有一個非常容易使用而且高強度的方法，來確定說登廣告真的是本人，在這個情況之下，看到各黨派的委員都很支持電子簽章修法的方向，所以我們在逐一溝通的時候委員也表達肯定，對我們能夠擔下這個責任，那自己也有一些具體的期許。
至於520部分，唐鳳強調，因為現在的內閣是看守凍結期間，所以政務官的去留當然是由長官來決定，那目前自己並沒有收到長官的決定。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：