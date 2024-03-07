【時報-台北電】受惠於AI等新興科技商機持續，半導體供應鏈庫存逐步去化，台經院公布1月製造業景氣燈號，由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表揚升的黃紅燈，亮出自2021年10月以來的第一個黃紅燈。
台經院表示，雖然美國、歐元區、中國及日本等地區製造業採購經理人指數仍落在收縮區，但1月份數值皆較前一個月增加，顯示全球製造業景氣已有改善。國內製造業方面，受惠於AI等新興科技商機持續，半導體供應鏈庫存逐步去化，加上農曆年前備貨需求及去年適逢春節長假，致基期低，進口、外銷訂單及生產指數等年增率出現由負轉正，出口亦續呈現雙位數成長，推升原物料投入及需求面指標表現。
整體製造業景氣信號值由112年12月之12.19分，增加3.85分至113年1月之16.04分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表揚升的黃紅燈。
台經院指出，全球主要經濟體受到終端需求逐步改善，經濟成長將呈平穩，製造業在供應鏈庫存逐漸去化之下，景氣已出現好轉的跡象。國內製造業因去年同月適逢農曆春節及元旦假期，工作天縮短為16天，在比較基期偏低，年節前備貨需求增加及新興科技應用商機持續熱絡，包括塑橡膠、化學、基本金屬等傳統產品或者是資通與視聽、電子零組件等科技產品，出口、生產及外銷訂單表現皆優於前月，像2023年率先反彈的資通視聽產品更在1月淡季中，出口年增率翻倍，金額創歷年單月次高水準，致1月份台經院製造業景氣信號值彈升至16.04分，從代表景氣低迷的黃藍燈轉為景氣揚升的黃紅燈，並創2021年9月以來新高。
展望未來，美國非農就業指標增強，CPI年增率縮小，歐元區製造業PMI創9個月以來新高，日本製造業業者對未來前景持續樂觀，中國製造業雖因房地產市場低迷回升力道平緩，顯示今年全球製造業景氣應較去年改善。國內製造業因2月適逢農曆春節假期，工作天數較去年同期減少4天，基期偏高將使相關指標漲幅縮小，因此，有關2月製造業表現，宜以1-2月信號值或燈號結果一併觀察，排除春節因素，較能釐清未來的趨勢。不過，未來仍須留意中國經濟復甦、歐美升息遞延效應、地緣政治緊張及美中科技戰等不確定因素，影響消費及投資力道，進而衝擊製造業未來表現。（編輯：沈培華）
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