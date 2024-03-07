【時報記者郭鴻慧台北報導】台泥(1101)213億完成擴大土耳其、葡萄牙投資交割程序，3月起正式併入合併財報，將會在5月上旬公布首季合併財報數字。台泥加入更完整的歐洲低碳水泥版圖後，整體收入結構將更多元、具成長性。為了完成此次擴大歐洲低碳布局，台泥也簽訂8億歐元無擔保永續連結銀團貸款。

台泥宣布完成擴大投資歐洲低碳水泥相關交割程序，總金額6.21億歐元(約新台幣約213億元)；其中土耳其增加20%、葡萄牙增加60%持股後，共持有「土耳其資產合資公司」60%、葡萄牙Cimpor水泥公司100%股份，正式成為歐洲低碳水泥的主要供應商之一。

台泥自2018年攜手OYAK成立合資公司，合資公司5年來稅後淨利成長6倍，持續挹注台泥營收，至今合資公司於歐洲也累積237萬噸碳權。

據國際調查機構Research Nester報告評估，2022-2030年歐洲低碳水泥市場每年將以8.5%複合年增長率增長；台泥認為，未來歐盟正式實施CBAM碳邊境機制，不管歐洲本地水泥或者進口水泥，低碳都將成為進軍歐洲市場的主要競爭力。

為完成此次擴大歐洲低碳布局，台泥也簽訂8億歐元無擔保永續連結銀團貸款，銀行團包括歐洲最大的金融集團之一法國東方匯理銀行擔任永續架構行暨協調管理銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行及新加坡華僑銀行等銀行，本案共獲1.5倍超額認購貸之踴躍支持。

台泥此次擴大持股後100%持有的葡萄牙Cimpor公司，在非洲喀麥隆建有全世界唯二使用90%生質燃料商業化量產水泥廠，在象牙海岸的水泥廠則建有世界第一套大規模生產鍛燒黏土水泥基地，鍛燒黏土混合熟料後，較傳統水泥減少至少40%碳排。

台泥掌握Cimpor經營權後將擴大低碳研發，持續開發超低碳水泥，目標2025年成為全球具能力生產最低碳水泥的品牌之一。