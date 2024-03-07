【時報-台北電】2024年2月上市櫃營收哪些公司創下歷史最旺2月營收，且為盤面上人氣熱門競逐標的？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至6日累計341家公司已公布營收成績單，共計40家創下歷史最旺2月營收，其中宏捷科(8086)、至上(8112)及台光電(2383)等個股，單月業績不但改寫歷史同期之最，且各擁題材，躍居盤面上人氣的熱門焦點，近10日上市最強人氣王為至上(8112)，累計成交8.05萬張；上櫃則為宏捷科(8086)，累計成交9.83萬張。

2月營收創同期新高個股，上市公司計有18檔、上櫃公司計有22檔，大多分布在生醫業、半導體及電零組等類股。在成交量方面，因業績題材受矚目躍居短線盤面上熱門股標的，依近10日成交量排序，上市公司前10大個股分別為至上(8112)、台光電(2383)、華孚(6235)、材料-KY(4763)、台灣高鐵(2633)、川湖(2059)、邁達特(6112)、美律(2439)、jpp-KY(5284)及八貫(1342)。上櫃公司前10大個股分別為宏捷科(8086)、台星科(3265)、中裕(4147)、瑞耘(6532)、緯軟(4953)、長聖(6712)、鈊象(3293)、永信建(5508)、M31(6643)及美達科技(6735)。

最旺2月營收股，上市櫃人氣前30%個股，進一步觀察法人近期動態，三大法人近10日偏多站在買方個股，上市公司以美律(2439)、晶碩(6491)及川湖(2059)法人買超最為踴躍，分別掃入0.43萬張、0.16萬張及0.15萬張。上櫃公司鎖定標的則為宏捷科(8086)、中裕(4147)及永信建(5508)，分別買超0.43萬張、0.22萬張及0.11萬張。上市櫃美律(2439)及宏捷科(8086)等個股，在各擁題材業績有底氣，盤面人氣交易相當熱絡，加上有法人加持，可望成為攻守兼備標的，持續吸引盤面資金聚攏。

●2月營收創同期新高，人氣爆棚股排行：

※上市個股前五大

1.至上(8112)近10日成交量8.05萬張；近10日三大法人賣超0.25萬張、賣超金額1.38億元。

2.台光電(2383)近10日成交量6.74萬張；近10日三大法人賣超0.21萬張、賣超金額10.37億元。

3.華孚(6235)近10日成交量5.06萬張；近10日三大法人賣超0.01萬張、賣超金額0.10億元。

4.材料-KY(4763)近10日成交量4.54萬張；近10日三大法人買超0.06萬張、買超金額6.39億元。

5.台灣高鐵(2633)近10日成交量3.98萬張；近10日三大法人賣超0.44萬張、賣超金額1.30億元。

※上櫃個股前五大

1.宏捷科(8086)近10日成交量9.83萬張；近10日三大法人買超0.43萬張、買超金額6.25億元。

2.台星科(3265)近10日成交量5.39萬張；近10日三大法人賣超0.37萬張、賣超金額4.82億元。

3.中裕(4147)近10日成交量5.28萬張；近10日三大法人買超0.22萬張、買超金額2.48億元。

4.瑞耘(6532)近10日成交量3.34萬張；近10日三大法人賣超0.12萬張、賣超金額0.96億元。

5.緯軟(4953)近10日成交量2.65萬張；近10日三大法人賣超0.08萬張、賣超金額1.19億元。(編輯：財經內容中心)