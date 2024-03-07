大盤續往2萬點大關挺進，56檔台股ETF也跟著水漲船高，6日收盤表現包括00919、00929、00927、00923、0056等高達36檔收盤價創新高，其中00919更是連續11個交易日創新高，價量齊揚人氣旺，規模更是突破1500億元大關，為現下台股ETF的當紅炸子雞。

不過，00919收盤價連11天創高，也讓投資人開始居高思危，財富管理業者表示，投資台股ETF已成新國民運動，現在市場最熱的話題，莫過於募集中的00939與00940，據傳2檔募集金額已有千億以上的佳績，且持續增加中。

進一步觀察2檔ETF新兵的10大持股，來跟00919持股比對，除00939重疊性高達7成，00940更是10檔全數一致，由此推斷，千億以上的資金活水，將很有機會為00919的持股抬轎。有投信預估，00919股價不只至3月18日除息前有望持續創高，甚至在除息後，還繼續往填息之路邁進，54萬受益人將同步受惠。

不敗教主陳重銘也在粉專發文表示，投資ETF就算2檔ETF持有相同的成分股，因為買進的時間點不同，也會造成不同的結果，甚至新上市的ETF，還會幫舊的抬轎。

他以00919與00940為例，解釋說明「指數跟成分股」的重要性，從投信官網查資料，可以看出兩檔ETF的第1大持股都是長榮，其中00919權重12.5%，00940則是9.2%，00919成立以來不斷買進長榮，但股價相對偏低，且還領過長榮的股利，而長榮目前股價超越170元，所以00940勢必買得更貴。

以此類推，新ETF在未來上市後，如果規模不斷成長，也得不斷買進高價的長榮及與00919重覆的成分股，就有可能拉抬長榮及這些成分股的股價，已經買好買滿的00919，反而可以坐著等抬轎，00919的投資人是以逸待勞，坐轎跟抬轎的，心情大不同。

據了解，00919即將在3月18日進行第4次除息，期前公告配息0.61元，年化配息率高達10%，且每次均能順利填息，想參與除息的投資人，最遲要在3月15日以前買進。

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