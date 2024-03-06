台積電（2330）供應鏈弘塑（3131）發威，股價不但跑在台積電前面，今（6）日更登上千金股，一早股價攻上1,050元，隨後健策（3653）也狂攻上千元，台股喜見17千金合體。
準千金股鈊象緊追在後，股價大漲逾3％，來到950元之上。
台積電不只一人得道，更是雞犬升天，統計台積電概念股中，股王世芯-KY，股價是4,000元俱樂部，力旺股價在2,000多元，另祥碩、M31、創意等都早就晉升至千金股，今天再增添弘塑1檔千金股。
台股千金股今天不平靜，股價約在1,500元以上高價股，早盤只有大立光小漲近1％，其餘均跌約1％～2％以上，尤其M31繼昨天跌停後，今天再摜殺一根跌停。
不過，10點過後，信驊、力旺股價蠢動，股后爭覇戰煙硝味濃。
至於1,200元以上的千金股，則以嘉澤大漲8％最亮眼，弘塑今天晉升為千金股，股價約漲3％，健策也漲約6％股價攻上千元，台股17千金到手。鈊象股價氣勢不弱，台股近日有機會挑戰18千金。
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