受美股四大指數昨（5）日同步下跌，費半指數及台積電ADR都跌逾2％，台股今（6）日開盤後，台積電最低下殺至717元，1個小時內急拉至平盤價730元拉升了13元，與聯發科及AI股並肩作戰齊力大漲，加權指數更領先由黑翻紅，指數高低拉升逾200點。
台股今天一早受到美股四大指數同步下跌，以及日經指數漲多拉回跌破4萬點大關衝擊，一早直接跳水大跌141點，但隨後權王台積電股價一度拉升至平盤價730元拉升了13元。
同時，權后聯發科也努力拉抬大漲3％，推升加權指數快速走揚，最高來到19,450點大漲63點，等於從一早的低點拉升至約10點時，共強力拉升204點。
台股今天表現第一強，日經指數攻上4萬點後獲利回吐賣壓出籠，指數壓回，韓國KOSPI也明顯拉回，陸港股市尚未明顯受到兩會政策刺激，指數表現仍疲軟，今天亞股中，台股表現一枝獨秀。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：