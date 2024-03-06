受美股四大指數昨（5）日同步下跌，費半指數及台積電ADR都跌逾2％，台股今（6）日開盤後，台積電最低下殺至717元，1個小時內急拉至平盤價730元拉升了13元，與聯發科及AI股並肩作戰齊力大漲，加權指數更領先由黑翻紅，指數高低拉升逾200點。

台股今天一早受到美股四大指數同步下跌，以及日經指數漲多拉回跌破4萬點大關衝擊，一早直接跳水大跌141點，但隨後權王台積電股價一度拉升至平盤價730元拉升了13元。

同時，權后聯發科也努力拉抬大漲3％，推升加權指數快速走揚，最高來到19,450點大漲63點，等於從一早的低點拉升至約10點時，共強力拉升204點。

台股今天表現第一強，日經指數攻上4萬點後獲利回吐賣壓出籠，指數壓回，韓國KOSPI也明顯拉回，陸港股市尚未明顯受到兩會政策刺激，指數表現仍疲軟，今天亞股中，台股表現一枝獨秀。