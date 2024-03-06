富邦投信3月4日發布富邦台美雙星多重資產基金收益分配期前公告，該基金將於3月11日除息，投資人最晚只要在3月8日前持有或買進，皆可參與本次配息，投資人可至富邦投信官網查詢該ETF配息相關訊息。
3月影響全球金融市場的變數增加，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升建議，應分散投資部位嚴防風險。首先，3月5日美國超級星期二，10餘州將舉行總統大選初選，政治面因素將持續干擾盤面；3月20日美國將召開3月FOMC利率會議，Fed降息與否目前尚有變數，若意外降息短線將有漲勢。
此外，關注利率前瞻指引與經濟展望預測。最後，3月美國臨時支出法案將再度到期，屆時美國政府關門議題將再次浮出台面，參眾兩院如何協商渡過財政危機，將牽動全球金融市場的走向。
美國目前正值23Q4財報披露期，截至2月14日公布資料顯示，受惠科技股財報表現亮眼下，23Q4標普500指數EPS年增率已上修至6.58％，扣除科技股的EPS年增率則小幅成長3.00％，顯見AI帶動科技股成長成為整體EPS年增率上修的關鍵。市場預期今年美國將軟著陸，Fed將進一步啟動降息循環。根據JPMorgan統計1965年~2023年，當美國經濟出現軟著陸且Fed啟動降息循環周期時，標普500指數在降息後一年平均漲幅約15％，股市表現亮眼，加上今年正值美國總統大選年，政策題材將有助美股後市表現。
至於台灣方面，半導體晶圓工廠-台積電在年假期間，率先公布1月合併營收為2,157.9億元，月増率為22.4％，年增率達7.9％，由負翻正成長，創下歷年同期新高。主要受惠於蘋果、輝達等大客戶持續下單，帶動3奈米及5奈米製程產能利用率維持高檔，市場預估第1季合併營收有機會創下年增雙位數佳績。台積電反映全球電子及半導體景氣榮枯，同步牽動台灣最重要電子零組件出口，台積電1月營收表現亮眼，同步帶動1月電子零組件出口年增率由負翻正成長7.5％。受惠半導體庫存落底回升，AI題材需求持續熱絡下，外資對台股的買氣將持續，有利後市台股的表現，未來仍有行情可期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：