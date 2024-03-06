富邦投信3月4日發布富邦台美雙星多重資產基金收益分配期前公告，該基金將於3月11日除息，投資人最晚只要在3月8日前持有或買進，皆可參與本次配息，投資人可至富邦投信官網查詢該ETF配息相關訊息。

3月影響全球金融市場的變數增加，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升建議，應分散投資部位嚴防風險。首先，3月5日美國超級星期二，10餘州將舉行總統大選初選，政治面因素將持續干擾盤面；3月20日美國將召開3月FOMC利率會議，Fed降息與否目前尚有變數，若意外降息短線將有漲勢。

此外，關注利率前瞻指引與經濟展望預測。最後，3月美國臨時支出法案將再度到期，屆時美國政府關門議題將再次浮出台面，參眾兩院如何協商渡過財政危機，將牽動全球金融市場的走向。

美國目前正值23Q4財報披露期，截至2月14日公布資料顯示，受惠科技股財報表現亮眼下，23Q4標普500指數EPS年增率已上修至6.58％，扣除科技股的EPS年增率則小幅成長3.00％，顯見AI帶動科技股成長成為整體EPS年增率上修的關鍵。市場預期今年美國將軟著陸，Fed將進一步啟動降息循環。根據JPMorgan統計1965年~2023年，當美國經濟出現軟著陸且Fed啟動降息循環周期時，標普500指數在降息後一年平均漲幅約15％，股市表現亮眼，加上今年正值美國總統大選年，政策題材將有助美股後市表現。

至於台灣方面，半導體晶圓工廠-台積電在年假期間，率先公布1月合併營收為2,157.9億元，月増率為22.4％，年增率達7.9％，由負翻正成長，創下歷年同期新高。主要受惠於蘋果、輝達等大客戶持續下單，帶動3奈米及5奈米製程產能利用率維持高檔，市場預估第1季合併營收有機會創下年增雙位數佳績。台積電反映全球電子及半導體景氣榮枯，同步牽動台灣最重要電子零組件出口，台積電1月營收表現亮眼，同步帶動1月電子零組件出口年增率由負翻正成長7.5％。受惠半導體庫存落底回升，AI題材需求持續熱絡下，外資對台股的買氣將持續，有利後市台股的表現，未來仍有行情可期。