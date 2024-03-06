美股4大指數同步回檔，科技股大跌，微軟、蘋果2大巨頭都重挫近3%。台股今天早盤跳空下殺逾百點，不過買盤隨即進場拉抬，指數由黑翻紅，盤中再創新高，金融股、重電族群及部分電子股接棒表現。

由於台股處於萬9以上高檔區，投資人神經緊繃，擔心行情反轉套在山頂上，有網友在PTT問卦，表示「股市來到前所未有的高點，台股已經19000點了，真的很嚇人」、「現在應該all in、定期定額、還是保留現金？」

網友回應多空都有，「現在不敢買，等以後回檔也不敢買」、「問就是歐印」、「保留6個月的緊急資金，其餘all in」、「清流君說一律歐硬」、「保留現金阿，都漲4個月了，不信它不回檔」、「讓更多的人進來，然後跌個稀巴爛」、「低點沒買創新高all in，回檔又撐不住可能認賠殺出」……

法人表示，AI成為今年主流產業已是大勢所趨，國際AI大廠產能滿載創造亮麗的財報成績，也帶動輝達、美超微等AI股價再創顛峰。不過，美股科技大廠股價已湧現逢高調節賣壓，台股大盤也在創歷史新高後出現技術面修正風險。

「台股多頭總司令」國泰投信董事長張錫認為「不要預設高點」，他表示，今年第1季財報可能會不如預期，市場將面臨一波修正，不過這對長期存股族來說反而是好消息，可望迎來逢低承接或加碼的機會，建議可留意股價短線漲多拉回後的買進機會。另外也可關注台股市值型ETF，趁除息前布局，有機會配息、價差雙賺。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。