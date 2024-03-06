前行政院副院長沈榮津。（中時資料照）

準總統賴清德將在5月20日上任，新政府的內閣團隊名單引發各界關注。如今傳出總統府資政、前行政院副院長沈榮津呼聲高，副院長鄭文燦的留任機會則非常大。

內閣改組傳聞不斷，日前傳出國防部長邱國正因跟副總統賴清德有過節，將跟蔡英文總統同進退，目前已經正在打包辦公室，但該消息則遭邱國正駁斥；行政院長陳建仁日前被問及是否留任閣揆時也堅定表態，會與總統蔡英文卸任「同進退」。另如黨內多位要角林佳龍、鄭文燦、卓榮泰與鄭麗君、及學者朱敬一等人已數次被點名是可能的閣揆人選，但都未獲證實；昨一度還傳出賴清德嚴令，不准新內閣成員名單外洩，否則將「見光死」；但此訊息昨也遭民進黨否認，表示賴沒有下這種命令。

而據《菱傳媒》今（6）日報導，對於首任閣揆人選，賴團隊原先考量到新國會的複雜度，認為應以政治人物為優先，因此包括卓榮泰和林佳龍等人呼聲高。然而，這項思維卻因新國會開議而改變，因在野黨立委質詢陳建仁的情況，令賴團隊思考，若連陳建仁都被如此對待，由民進黨籍的人士出任閣揆恐釀更大衝突。因此，對於閣揆人事佈局，賴清德轉向無黨籍並淡化政治色彩，朝財經方向思考，佈局經濟內閣。

該報導點名沈榮津呼聲高，指賴團隊認為稱沈榮津可從基層做到次長，又是首位從次長真除為部長的人，後又升為行政院副院長，顯見其能力絕不是問題。此外，報導稱鄭文燦的留任機會非常大，其靈活度及溝通協調能力，可彌補出身官僚體系的沈榮津彈性、政治人脈不足的弱點。