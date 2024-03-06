【時報記者郭鴻慧台北報導】群益期(6024)盼望尋找交易明日之星及培育新興的交易操盤人才，再度攜手與近百間大專院校合作舉辦第六屆「2024 群益新力軍TOP TRADER」，包括國立臺北商業大學、國立成功大學、逢甲大學等，更首次推出分校競賽，即日起至4月5日開放報名，活動總獎金高達近70萬元。

群益期貨為培育臺灣學子成為國際金融人才，專為實單競賽績效優異的參賽者安排「自營交易員培訓計畫」，歷年曾邀請過「啟蒙時代交易研究創辦人賴聖唐」、「威旭資訊董事長曾永泉」及「少年股神葛瀚中」等眾多市場贏家親自授課、分享。讓同學們踏入投資圈的第一步就有專家指引，用正確的觀念，學習海內外商品知識、平台操作方法以及交易心法等；受訓期間表現優異者更有機會參與「交易員面試」，加入群益期貨一展長才。

「2024 群益新力軍」分為模擬與實單兩階段競賽，交易商品涵蓋全球外匯、指數及港股、美股等CFD商品，模擬競賽於4月1日起正式展開，提供每位參賽者10萬美元的模擬初始金，前100名報酬絕對正獲利者將獲得100美元培訓金；實單競賽參賽者僅能利用100美元進行交易，正獲利前三名者將分別獲得10萬、5萬、3萬的豐厚獎學金。今年更增加「分校競賽」，旨為發掘更多隱藏於各校的交易明日之星。

於模擬競賽階段個校報名人數達20位，將從各校中取最佳績效者獲得100美元培訓金，實單競賽則取各分校代表中最佳績效者作為校際總冠軍，一人獨得5萬元獎學金。活動期間，群益期貨團隊將會走訪各大校園推廣與教學，本活動將是有志要學習投資的同學們最好機會，既可以驗證投資理論又可贏取高額獎學金。