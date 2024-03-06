蘋果在大陸市場不敵華為等競爭對手，銷售正節節敗退，根據Counterpoint Research數據，今年前6週，蘋果iPhone在大陸的銷售量年減24%，市占率也降至第4名。反觀華為銷售量暴增逾6成，躍升第2大廠。

Counterpoint Research報告指出，由於面臨華為、Oppo、Vivo和小米等陸廠的激烈競爭，蘋果iPhone銷量在此期間暴跌24%。

最新大陸智慧型手機廠商中排名，依序為Vivo、華為和榮耀，蘋果僅排名第4，蘋果把最暢銷智慧手機製造商頭銜讓給了Vivo。

今年前6週Vivo在大陸市場的銷售量萎縮15%，市占從去年同期的19%萎縮至18%，排行首位；華為躍居第2大，市占率從去年同期的9%大幅揚升至17%；榮耀銷量成長2%，市占率從15%揚升至16%；蘋果市占率從去年同期的19%(位居首位)下滑至16%，退居第4位。

華為受惠Mate 60 Pro熱銷，2024年前6周出貨量年增幅高達64%， 其子公司榮耀出貨量亦增加2%。