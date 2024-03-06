智伸科2月因過年放長假，工作天數減少1～2周，汽車、運動、醫療等事業部之客戶拉貨動能減緩，致使2月及前2月合併營收雙雙呈現負成長。智伸科預期新能源車銷售比重逐漸攀升，電子及運動等產業客戶去化庫存告一段落，下半年需求會逐季回升，對2024年營運審慎樂觀。
智伸科2月合併營收4.12億元，年減幅33.84％；前二月合併營收11.02億元，年減8.4％。智伸科表示，2月營收衰退主因是農曆年長假、工作天數減少1～2個星期，主要汽車、運動、醫療等事業部之客戶拉貨動能減緩，造成2月營收呈月減、年減情形。
智伸科表示，第一季向來是傳統農曆年長假，出貨天數較少的淡季，加上部份客戶還在去化庫存，短期影響智伸科整體營收表現動能。但從在手訂單方面來看，智伸科因應主要品牌車廠新電動車款問市的訂單量需求，包括空氣懸吊系統、安全系統等關鍵零組件都因中國大陸積極發展電動車而受惠，智伸科多款中國大陸自主品牌電動車的訂單需求持續加大，整體生產計畫進入爬坡階段，有助今年新能源車銷售業績比重進一步攀升，加上運動、電子等客戶在庫存去化腳步告一段落後，有望在2024年下半年逐季回升。
智伸科指出，智伸科對2024年營運持審慎樂觀的看法。近年，智伸科積極優化業務接單結構、提升生產效率，並加大高附加價值及高毛利率的相關關鍵零組件深化創新開發，創造智伸科未來整體營運穩健正向發展。
智伸科表示，汽車事業目前從智伸科營收比重約約6成，智伸科產品線也與汽車廠、Tier 1一階汽車零組件廠轉向電動車、油電混合車、氫能源車等方面技術升級。醫療事業方面，智伸科與新客戶加速在新微創手術器械產品的認證，以期今年第一季底前完成。
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