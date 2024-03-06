農曆春節過後，台股靠著AI題材發威，以及權值股台積電大漲，近期屢創新高衝破萬九大關，股市一片紅通通也引發民眾投資興趣，傳出開戶數量暴增，各券商甚至得加班應付，話題引起PTT網友們熱烈討論，內行人見此跡象卻相當緊張。
證交所數據顯示，2月台股新開戶數暴增64,261戶，累積總開戶再創新高，達到1262萬3362戶。相較1月新開戶增加46,938戶，2月台股走高吸引相當多的「螞蟻雄兵」進場。
此事引發高度關注，許多人卻直呼不妙，擔憂市場過熱，隨時出現回檔甚至重挫的狀況，「看到有人解定存買台積電，擦鞋童都來了」、「高點到了」、「好恐怖，散戶都進來了」、「誰要接最後一棒？」、「訊號來了，準備高歌離席」、「歷史一直在重演。」
不僅如此，有網友透露自己去郵局辦事時，聽到隔壁媽媽要幫小孩解定存，拿去買股票，預測台股「大概三個月之後崩。」台股連兩天創新高之後，今（6日）出現回檔，早盤一度下跌超過百點，台積電一度下跌13元，但隨後馬上回穩，陷入平盤震盪。
即使網友們一片不看好，但專家認為台股仍有高機率往2萬點邁進，工商時報報導，玉山投顧研究部資深協理湯麒國說，目前融資水位較2022年高點還要低，且成交量逐步放大、量價結構正向，漲多拉回屬正常整理，長線朝2萬點挑戰。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：