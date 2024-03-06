農曆春節過後，台股靠著AI題材發威，以及權值股台積電大漲，近期屢創新高衝破萬九大關，股市一片紅通通也引發民眾投資興趣，傳出開戶數量暴增，各券商甚至得加班應付，話題引起PTT網友們熱烈討論，內行人見此跡象卻相當緊張。

證交所數據顯示，2月台股新開戶數暴增64,261戶，累積總開戶再創新高，達到1262萬3362戶。相較1月新開戶增加46,938戶，2月台股走高吸引相當多的「螞蟻雄兵」進場。

此事引發高度關注，許多人卻直呼不妙，擔憂市場過熱，隨時出現回檔甚至重挫的狀況，「看到有人解定存買台積電，擦鞋童都來了」、「高點到了」、「好恐怖，散戶都進來了」、「誰要接最後一棒？」、「訊號來了，準備高歌離席」、「歷史一直在重演。」

不僅如此，有網友透露自己去郵局辦事時，聽到隔壁媽媽要幫小孩解定存，拿去買股票，預測台股「大概三個月之後崩。」台股連兩天創新高之後，今（6日）出現回檔，早盤一度下跌超過百點，台積電一度下跌13元，但隨後馬上回穩，陷入平盤震盪。

即使網友們一片不看好，但專家認為台股仍有高機率往2萬點邁進，工商時報報導，玉山投顧研究部資深協理湯麒國說，目前融資水位較2022年高點還要低，且成交量逐步放大、量價結構正向，漲多拉回屬正常整理，長線朝2萬點挑戰。