《大陸產業》比亞迪巴西生產基地開工 最快年底投產 10:092024-03-06 時報資訊 張嘉倚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】比亞迪巴西生產基地綜合大樓正式開工。根據巴伊亞州政府和比亞迪的聲明，該綜合體預計將於今年底至2025年初投產，第一階段預計年產能為每年15萬輛。最初生產的車款包括比亞迪海豚、宋Plus、元Plus和海豚Mini。（編輯：張嘉倚） #比亞迪 #生產基地 #投產 #大陸產業 #綜合大樓 主要市場指數 紐約道瓊 38601.67 -121.02(0.31%) 23:37 S&P500 5105.37 -18.32(0.36%) 23:37 Nasdaq 16034.31 -50.80(0.32%) 23:37 費半指數 4878.94 -78.83(1.59%) 23:37 日經225 38820.49 -868.45(2.19%) 14:15 南韓KOSPI 2659.84 -20.51(0.77%) 17:05 香港恆生 16587.57 +234.18(1.43%) 16:08 上證指數 3068.46 +22.44(0.74%) 15:00 深圳成指 9581.53 +212.49(2.27%) 16:29 英國FTSE 7647.25 -12.49(0.16%) 23:22 法國CAC 7993.90 -34.11(0.42%) 23:22 德國DAX 17693.24 -121.27(0.68%) 23:22 延伸閱讀 《大陸產業》京東AI全能服務 助商家降低成本 《大陸產業》前2月新能源汽車銷售成長29.4% 超過120萬輛 《大陸產業》小鵬匯天飛行汽車創舉 旅航者X2首次飛越廣州CBD 《大陸產業》字節跳動被要求剝離 TikTok不忍了 《大陸產業》轉機年 B站看Q3利潤轉正 三星牛皮吹破了？韓媒崩潰曝3奈米良率 台積電霸主地位超穩 其他人正在看 推薦專題 現在...是買進美債的最後機會嗎？ 2024-02-22~至今 文章數：12 美國1月CPI、PPI雙雙高於預期，降息時程恐延後，美國10年期公債殖利率衝破4.3%。現在會是美債的最後買進機會嗎？ 前往專題 別只看獲利...ESG概念股、ESG ETF才是王道 2024-02-01~至今 文章數：28 過去投資人多以「公司有沒有在賺錢」作為選股考量，但現今多以ESG做為指標，評估該企業是否永續經營、值得投資，ESG概念股、ESG ETF應運而生。 前往專題 2024年來臨～存股族有哪些好標的呢？ 2023-12-04~至今 文章數：102 時序進入2024年，該存什麼樣的股票呢？現金殖利率是不少存股族的重要參考指標，但殖利率越高不代表報酬越好，每年穩定配息也很重要。新的一年，存股標的有哪些、又該留意些什麼？一起來看一看。 前往專題 台股基金三巨頭團隊績效比一比 統一投信幫你賺更多 2023-02-07~至今 文章數：22 今年AI趨勢帶動台股行情熱絡，收復去年股災失土，加上資金回流，使台股基金規模成長34.11%至4821.77億，並以前三大基金公司為主力。隨著聯準會停止升息週期，市場期待明年聯準會啟動降息，重現寬鬆貨幣政策帶來的股市大多頭，台股作為AI趨勢主要受惠市場之一，也成為投資人明年佈局重點。選擇長期績優的台股團隊，可以賺取更多超額報酬。 前往專題 300萬人就愛高息ETF，哪些配息最大方？ 2023-09-06~至今 文章數：165 根據集保中心9月1日最新統計，52檔台股ETF總受益人突破510萬大關，今年共增加97.7萬人，其中14檔高股息ETF受益人數佔6成以上，達294.6萬人。 前往專題 也許您會感興趣 發表意見 留言規範 當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。 您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於： 散布或傳播涉及誹謗、侮辱、仇恨、歧視、恐嚇等違背善良風俗或影響社會安寧、破壞公共秩序或影響國家安全等違反法令之相關內容； 意圖影響有價證券交易價格，而散布未經證實之流言或不實資訊； 傳輸或散佈電腦病毒； 藉此從事廣告、宣傳、促銷、招徠業務或從事其他未經本公司同意之商業行為； 從事刊登與本文無相關之內容或重覆發布相同或類似之內容或文章； 散布或傳輸侵害他人智慧財產權、商業秘密或其他依法令或契約應負保密義務之相關資料或資訊； 若發表相關研究報告，應註明內容來源及發表時間； 對本服務其他使用者或第三人產生困擾、不悅或令人反感或違反網路禮節及其他經本公司認定不適當之行為。
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