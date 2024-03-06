【時報-台北電】比亞迪巴西生產基地綜合大樓正式開工。根據巴伊亞州政府和比亞迪的聲明，該綜合體預計將於今年底至2025年初投產，第一階段預計年產能為每年15萬輛。最初生產的車款包括比亞迪海豚、宋Plus、元Plus和海豚Mini。（編輯：張嘉倚）

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