今年起6大社福津貼補助金額增加，包括低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼等。調增金額由150元至1248元不等。
行政院主計總處今年1月5日公布，112年CPI較108年成長7.34%，各項社會福利津貼隨之調高。衛福部今年2月起依CPI成長率7.34%加碼核發社福津貼金額，並於2月發放時補足1月份差額。
此外，6項福利津貼發放時間，調整至每月10日前入帳。3月由於9日、10日適逢周六日假日，預估6項社福津貼將於10日前最近工作日，亦即8日(周五)入帳。
各項社福津貼今年調整金額：低收入戶家庭生活補助調增467~1248元，為6825~18253元；低收入戶兒童生活補助調增158~570元，為2313~8340元；低收入戶就學生活補助調增467元，為6825元。
弱勢兒童及少年生活扶助調增150~182元，為2197~2661元；身心障礙者生活補助費調增277~649元，為4049~9485元；中低收入老人生活津貼調增285~570元，為4164~8329元。
衛福部表示，各項社會福利津貼及國民年金給付調增情形，依據地區、對象、補助項目及款別不同。對於此次調整，民眾如有不清楚之處，可向戶籍所在地之直轄市及縣（市）政府社會局（處）洽詢，也可以手機或市內電話撥打衛生福利部1957免付費福利諮詢專線，有專人為民眾服務。
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