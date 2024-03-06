【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：
●S&P Global美國2月服務業採購經理人指數（PMI）終值為52.3，高於初值（51.3）和市場預期（51.4），並為連續第13個月實現擴張。綜合PMI終值為52.5，高於初值（51.4）和市場預期（51.4），並創下去年6月以來新高。
●ISM美國2月服務業PMI為52.6，低於1月創下4個月新高的53.4，和市場預期的53，主要因就業下滑並重返收縮以及價格增長放緩，但數據也顯示新訂單與商業活動指數均有所改善。
●美國商務部人口普查局公布，美國1月工廠訂單月減3.6%，較市場預期的月減2.9%更為惡化，並創下2020年4月以來最大跌幅。1月工廠訂單年減1.6%。
●美國服務業數據不如預期，以及市場觀望聯準會主席鮑爾本周在國會發表的談話，周二美元指數一度跌0.19%，報103.58。
●比特幣在周二隔夜市場一度衝破6.9萬美元大關，最高站上 69,202美元，刷新了2021年11月創下的歷史高點68,999.99美元，但隨即大幅拉回至介於6.2萬～6.3萬美元，盤中更一度跌破6萬美元大關。美國在1月11日開放比特幣現貨ETF上市，使比特幣的需求前景轉強，以及投資人擔心錯過「比特幣減半」（Bitcoin halving）前的機會等因素引爆了這波狂熱。
●中國經濟前景不明使原油需求蒙上陰影，但以色列-哈瑪斯的停火談判破局為油價帶來支撐，周二紐約期油收跌0.75%，報每桶78.15美元。倫敦布蘭特期油收跌0.92%，報每桶82.04美元。
●受惠於避險需求，周二紐約期金收漲0.73%，報每盎司2141.9美元，連漲第4個交易日，並連續第3日創下歷史收盤新高。現貨金收漲0.64%，報每盎司2127.91美元，盤中最高漲1.3%，站上2141.84美元。
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