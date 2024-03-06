【時報-台北電】Fed有望降息，周二紐約期金連3揚；受惠於市場對於美國聯準會(Fed) 6月降息的期望升溫，增加投資人對黃金的樂觀情緒，加上中東衝突加劇，同步推助金價創下歷史新高。
分析師表示，貨幣政策如市場預期下降，預計金價將大幅走高，而多數分析師認為今年6月Fed降息的機率達到70%，另外，市場關注本周Fed主席鮑爾發表言論及周五將公布的就業報告。
終場收盤報價，4月黃金漲15.60美元，報每盎司2141.90美元，5月白銀跌0.01美元，報每盎司23.98美元，4月鉑金跌17.10美元，報每盎司887.20美元，6月鈀金跌26.50美元，報每盎司946.90美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)
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