【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股基準指數周二收在下跌。由於最大消費國中國缺乏重要刺激措施，金屬價格下跌，帶動礦業股走低；同時之間，投資人觀望歐元區和美國的經濟數據，以及歐洲央行的走向。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.14點或0.23%，為496.27點。在上周五創下收盤新高之後，該基準指數連跌兩天。追蹤美國同業的下跌，科技股下跌1.6%。

中國周二召開全國人大會議，公布具有雄心的5%經濟成長目標，但是刺激措施未達到一些投資人的預期。

礦業股跌0.9%，指數創近四個月新低。

在中國業務較多的奢侈品股，包括愛馬仕(Hermes)和LVMH集團皆跌逾1%，奢侈品指數跌到近兩周新低點。

由於債券殖利率下降，利率敏感的股票受益，公用事業股上升1.8%。

歐元區公布一月生產者價格指數(PPI)為年減8.6%，月減0.9%。

在個別股票表現方面，諾和諾德(Novo Nordisk)在早盤觸及歷史新高之後，收盤則跌2.5%；一項研究顯示，公司廣泛被使用的糖尿病藥物Ozempic可以延緩糖尿病患者的慢性腎病的進展，並可將重大心臟事件和死亡風險降低24%。

德國透析設備公司費森尤斯醫療(Fresenius Medical)大漲11.5%，此前該公司的腎臟病試驗數據，讓部分投資人感到失望，然而股價仍上揚。

英國工業設備租賃公司Ashtead在公布租金收入前景黯淡之後，股價跌9.4%。

瑞典汽車製造商富豪(Volvo)公布2月銷量低於預期，股價跌7.6%。

化工大廠拜耳(Bayer)下跌7.6%；該公司將分拆集團的計畫延後3年，讓投資人懷疑是否採取足夠的措施，來重振集團命運。

法國航太集團泰利思(Thales)公布去年營收和獲利高於預期，股價上漲9.1%。