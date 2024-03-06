六都醫療院所調漲掛號費情形

新冠肺炎疫情後健保點值縮水，六都去年高達475家醫療院所掛號費調漲，家數為歷年之最，但漲風未歇，今年至2月中旬六都又有322家調漲，集中在中北部，昨天衛福部又取消掛號費調漲「備查令」，漲價潮是否從北往南擴，引起關注。另新光醫院、振興醫院也計畫調漲掛號費。

六都去年有475家醫療院所（含462家診所，占總數97.26％）掛號費調漲，家數為歷年之最；今年光到2月中旬，已有322家調漲（診所316家，占總數98.14％），且多集中在雙北、桃、中等中北部四都。其中以北市去年205家、今年95家最多；診所數3589家居全台之冠的台中市，去年僅35家診所調漲，今年至2月中已有142家調漲。

根據各地衛生局統計，掛號費大多從150元漲到200元至300元，最高的是台北禾馨集團特別門診2500元。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍說，今年診所調漲掛號費主因是物價上漲、房租提高及人事成本升高。台北市漢宗兒科診所院長劉漢宗指出，疫情趨緩後除有人確診要看病，各式病毒、流感齊發，使診所每日看診數多1至2成，受限健保總額支付制度，看診人數愈多收入反而愈少，診所去年起虧本營運，甚至要減少自己薪水支付給員工，營運成本提高才決定微調掛號費。

今年也調漲掛號費的台北市黃偉俐身心科診所院長黃偉俐分析，部分易焦慮的民眾一有病兆就跑診所、醫院，也是導致健保點值被稀釋原因，診所在收入減少、支出增加下，只能自力救濟調整掛號費。

超過15年「凍漲」的大型醫院也快擋不住！新光醫院副院長洪子仁表示，近年物價齊漲，通膨成本增加，加上3月1日三班護病比上路，醫院全面為護理人員加薪，但醫院超過15年都沒有調漲掛號費，在經營成本考量下，「一定會漲」，預計上半年從現行180元調漲至200元。

洪子仁認為，國內就醫看診費用低，台灣平均每人每年看診15.6次，是OECD國家7次的兩倍，「健保經費可以說是都被門診看掉」，根據健保署統計，只要平均降低看診一次，一年可以省380億元健保預算，調漲後有助於做到分級，降低平均看診次數。

振興醫院院長魏崢直言，醫院經營困難多年，不僅醫護需要加薪，醫療設備日新月異，電價、物價都在上漲，但醫院利潤本就不高，凍漲多年，今年院內也可能要調漲了。