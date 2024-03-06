新冠肺炎疫情後健保點值縮水，六都去年高達475家醫療院所掛號費調漲，家數為歷年之最，但漲風未歇，今年至2月中旬六都又有322家調漲，集中在中北部，昨天衛福部又取消掛號費調漲「備查令」，漲價潮是否從北往南擴，引起關注。另新光醫院、振興醫院也計畫調漲掛號費。
六都去年有475家醫療院所（含462家診所，占總數97.26％）掛號費調漲，家數為歷年之最；今年光到2月中旬，已有322家調漲（診所316家，占總數98.14％），且多集中在雙北、桃、中等中北部四都。其中以北市去年205家、今年95家最多；診所數3589家居全台之冠的台中市，去年僅35家診所調漲，今年至2月中已有142家調漲。
根據各地衛生局統計，掛號費大多從150元漲到200元至300元，最高的是台北禾馨集團特別門診2500元。
台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍說，今年診所調漲掛號費主因是物價上漲、房租提高及人事成本升高。台北市漢宗兒科診所院長劉漢宗指出，疫情趨緩後除有人確診要看病，各式病毒、流感齊發，使診所每日看診數多1至2成，受限健保總額支付制度，看診人數愈多收入反而愈少，診所去年起虧本營運，甚至要減少自己薪水支付給員工，營運成本提高才決定微調掛號費。
今年也調漲掛號費的台北市黃偉俐身心科診所院長黃偉俐分析，部分易焦慮的民眾一有病兆就跑診所、醫院，也是導致健保點值被稀釋原因，診所在收入減少、支出增加下，只能自力救濟調整掛號費。
超過15年「凍漲」的大型醫院也快擋不住！新光醫院副院長洪子仁表示，近年物價齊漲，通膨成本增加，加上3月1日三班護病比上路，醫院全面為護理人員加薪，但醫院超過15年都沒有調漲掛號費，在經營成本考量下，「一定會漲」，預計上半年從現行180元調漲至200元。
洪子仁認為，國內就醫看診費用低，台灣平均每人每年看診15.6次，是OECD國家7次的兩倍，「健保經費可以說是都被門診看掉」，根據健保署統計，只要平均降低看診一次，一年可以省380億元健保預算，調漲後有助於做到分級，降低平均看診次數。
振興醫院院長魏崢直言，醫院經營困難多年，不僅醫護需要加薪，醫療設備日新月異，電價、物價都在上漲，但醫院利潤本就不高，凍漲多年，今年院內也可能要調漲了。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：