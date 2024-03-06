時報-商情早報

1.Fed有望降息，周二紐約期金連3揚。

2.LME:03/05期銅收8491.50美元/公噸，跌51.00美元。

3.NYMEX:4月輕質原油跌0.59美元，每桶為78.15美元。

4.西德州原油下跌0.56美元，每桶為79.11美元。

5.03/05BDI運費指數為2291.00。

6.SICOM:天然橡膠4月期貨RSS3上漲1.40美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.34美分，每磅為98.10美分。

8.CBOT:3月黃豆粉跌4.00美元，每公噸為331.20美元。

9.03/05TRJ-CRB下跌1.46，為275.83。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸116.06美元，跌0.97美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-Fed有望降息，周二紐約期金連3揚；受惠於市場對於美國聯準會(Fed) 6月降息的期望升溫，增加投資人對黃金的樂觀情緒，加上中東衝突加劇，同步推助金價創下歷史新高；終場收盤報價，4月黃金漲15.60美元，報2141.90美元；5月白銀跌0.01美元；4月鉑金跌17.10美元；6月鈀金跌26.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國刺激措施未如預期，期銅跌0.6%；因投資者對全球最大金屬消費國中國，未出台更大規模的刺激政策措施感到失望，同時市場等待最大經濟體美國，公佈關鍵數據，以便從中尋找貨幣政策的前景線索，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周二指標期銅下跌51美元；期錫下跌9美元；期鎳下跌186美元；期鋅上漲6美元；期鋁下跌5.5美元；期鉛下跌6美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周二歐美原油期貨持續下跌，儘管美元走軟，但受到市場對中國經濟成長目標的擔憂，以及投資人風險偏好下降；另外，分析師預期上周原油庫存仍續增，致油價進一步下跌，終場美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.59美元，報78.15美元/桶；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.76美元，報82.04美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價回檔，周二BDI指數微幅轉跌；受遠期合約價格回調與近期運價現見頂跡象的影響，致海岬型船運價略減471美元，然而據了解中國進口商本周從烏克蘭採購了至少6.5萬噸動物飼料玉米，巴拿馬型船市場仍有撐，令終場波羅的海乾散貨BDI指數轉跌幅度收斂；其中最新報價BDI指數下跌6點，收2291點，跌幅0.3%；BCI指數下跌57點，收4148點，跌幅1.4%；BPI指數上漲32點，收作1805點，漲幅1.8%；BSI指數上漲15點，收作1297點，漲幅1.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-供應疑慮，周二大阪期膠反彈0.4%；因適逢橡膠樹換葉季節，以及大規模的作物從橡膠轉向油棕和榴蓮等其他作物，特別是在泰國和印尼，故引發市場對於橡膠短缺的供應疑慮，然因各國經濟面臨挑戰故需求前景未明，令終場大阪期膠價彈幅有限；其中大阪交易所OSE橡膠8月期貨漲0.4%，報每公斤299.4日圓；新加坡交易所SICOM橡膠4月期貨跌0.8%，報每公斤158.80美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.5%，收於每噸13780元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨全收黑，其中大豆期貨下跌，回吐前一交易日的漲幅，因南美洲大量供應打壓市場，玉米和小麥期貨也收低，交易商正在等待美國農業部週五發布的月度供需報告，以評估南美洲玉米和大豆產量的最新估計，玉米和大豆價格徘徊在三年低點附近，終場3月小麥跌17.75美分，3月玉米跌4美分，3月大豆跌6.25美分，3月黃豆油跌0.14美分，3月黃豆粉跌4美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求疲軟，周二ICE棉花期貨下跌；由於工廠對棉花需求量降低，以及油價下跌，同步令期棉回落，另外，市場將靜待美國農業部世界供需預估(WASDE)報告；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌0.35%，報每磅98.1美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結跌0.03%，報每公噸15935人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-重新評估中國經濟目標，鐵礦石漲跌互見；因投資者消化了最大鋼鐵消費國中國，當局政策制定者在全國人民代表大會年度會議上製定的一系列關鍵經濟目標，並宣布計劃將預算赤字佔經濟產出的3%，投資者重新評估中國經濟目標，致新交所及大連鐵礦石期貨漲跌互現。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.91%，報每噸104.06美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.48%，報每噸821.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)