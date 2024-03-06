2023年北市十大成屋豪宅出爐，信義區「皇翔御琚」豪宅，雖每坪成交單價218萬元排名第四，不過卻以每戶總價6.6億元，成為榜中總價最貴豪宅，買家推測為廣達(2382)副董事長梁次震家族人士，一口氣砸13.1億元買下該豪宅2戶。去年買入豪宅的推測還有長春集團鄭家、台灣麥當勞的仰德集團李家。

位於信義區的「皇翔御琚」以每坪218萬元排名第四，儘管如此，每戶要價6.6億元，在總價上位居第一。不過，買家獵屋不手軟，去年10月是一次砸13.1億元「無貸款」買進7樓與8樓2戶。經查，買家為廣達共同創辦人、副董事長梁次震家族，包括早年預售時購入的2戶在內，梁家已投入25億元取得該社區4戶。

「皇翔御琚」坐落信義計畫區，緊鄰綠地及校園，曾長年居豪宅王首位，但如今屋齡已有13年，總戶數49戶，迄今僅交易15戶，這次除了是睽違4年再現交易，成交單價也是該社區歷來最低價。「皇翔御琚」在眾多豪宅中最獨特之處，是凌亂的價格登載，社區車位曾經一個要價870萬元，堪稱台北市最貴車位。

去年入主「琢白」的其中一位新買家長予公司，推測負責人李榕榕的背景與持有台灣麥當勞的仰德集團李家有關。「琢白」頂樓游泳池可眺望台北101大樓。（圖／報系資料庫）

而名列第六的「琢白」，則有台灣麥當勞的影子。買家長予公司去年5月以每坪211萬元、總價5.55億元購入21樓戶，經查長予公司負責人李榕榕和董事李凱莉，雙雙身兼碁富食品的董事與監察人。碁富食品為台灣麥當勞合作供應商，李榕榕目前也是碁富食品副董，在麥當勞叔叔之家慈善基金會董事會成員名單中，也可見到李榕榕名字，推測李榕榕為仰德集團李家成員。仰德集團除了台灣麥當勞(和德昌)，旗下另有上市公司士林電機(1503)、國賓大飯店(2704)、士林開發(5324)、新竹物流、新豐高爾夫球場等。

位於信義區信義路五段、捷運象山站旁的「琢白」，以全棟純白外觀深受年輕層峰客喜愛，包括「麻吉大哥」黃立成砸6億元包下30樓頂樓戶，其他知名住戶還包括新光金控第三代吳昕東、上櫃羽絨大廠光隆實業詹家、歌林集團家族、藝人陳怡蓉及香港娛樂大亨向華強、陳嵐夫婦及NBA曼菲斯灰熊隊老闆佩拉(Robert Jacob Pera)、高雄王玉珍家族、特力屋總裁何湯雄家族等。

去年以法人名義買進豪宅「西華富邦」的還有長春集團創辦人鄭信義(右)的兒子鄭正。（圖／CTWANT資料室、報系資料庫）

而幾乎也是連年霸榜的大直豪宅「西華富邦」，去年則以每坪220萬元拿下第三，總價3.2億元，買家為侯姓自然人。屋齡9年的「西華富邦」，基地面積約7633坪，總樓高達42層，也是北市樓高最高的豪宅，高樓層坐擁大直水岸景觀，還享有一旁台北萬豪酒店私人管家頂級服務。

住戶除富邦蔡家外，還包括台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬、「水龍頭大王」路達集團董事長吳材攀家族、和泰興董事長蘇一仲家族、萬豪酒店劉家、窗簾大廠億豐莊錫榮兄弟、印尼紡織大王宋良浩家族、三發地產董事長鍾俊榮、東方高爾夫集團潘家、聯華神通集團董事長苗豐強夫婦及王記汽車王家，含金量完全不輸給連年排名十大豪宅冠軍的「One Park Taipei信義聯勤」。

去年「西華富邦」再新增一大咖鄰居，33樓戶10月以3.2億元、每坪212.8萬元成交，買方為平安寰宇投資公司，負責人為長春人造樹脂廠常務董事鄭正，是已故長春集團創辦人之一鄭信義的兒子。鄭信義過去也曾被媒體列榜「十大神秘富豪」。

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