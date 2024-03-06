【時報-台北電】個股重大訊息：

1.中磊（5388）：5日召開法說會，去年合併每股稅後純益為9.17元，去年稅後純益及每股稅後純益皆創新高。董事長王煒表示，今年上半年歐洲、美國及日本都仍在庫存調整中，今年僅南亞市場相對較佳，預估上半年平均單月營收約50億元，下半年平均月營收增加至60億元，今年營運目標仍希望維持成長表現。

2.雙鴻（3324）：因近期價量異常，遭列為警示股，5日依規定公告元月獲利自結數，經結算元月稅後純益1.44億元，年增9489％，換算每股稅後純益1.67元，與去年同期每股稅後純益0.02元相比，呈大躍進。

3.創為精密（6899）：定2024年4月上旬於櫃買市場掛牌。創為精密2018年～2022年連續五年每股純益5.17～8.06元，去年前三季每股純益3.85元。今年公司持續推展垂直整合，在營收成長的同時，期望維持40％以上的高毛利率。

4.慧洋-KY（2637）：5日公告2月合併營收13.31億元，月減18.32％、年增44.05％，反映紅海危機帶動農曆年間運價指數，加上認列1艘海岬型船舶處分利益，自結2月營業利益2.9億元、稅前盈餘5.4億元，均較去年同期轉虧為盈，自結每股稅前盈餘0.72元。

5.崇越（5434）：董事長潘重良表示，今年崇越營運有新亮點，切入中古機台翻修業務，第二季貢獻，應用在AI伺服器高頻基板的石英布關鍵材料，目前供應給客戶打樣試產，年底大量出貨給客戶，整體今年營運優於去年，挑戰2022年歷史新高。(編輯：柳繼剛)