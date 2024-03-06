時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 03/05 03/04 漲跌

4月RSS3 219.30 217.90 +1.40

4月RTSR20FOB 158.80 160.00 -1.20

(鄧凱綺)(商品行情網)

#天然橡膠 #期貨 #RTSR #FOB