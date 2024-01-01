日本石川縣當地時間1日下午4時10分左右發生規模7.6強震，已陸續傳出房屋倒塌、火災等災情。日本首相岸田文雄隨即召開緊急記者會，宣布成立災害對策室，應對地震災情，並下達以「人命第一」為重點的3項指示。

岸田文雄在當地時間下午5時15分（台灣時間下午4時15分）向媒體發表救災3項指示，第1是政府會及時並準確地向民眾提供有關海嘯與避難等訊息；第2是立即查明受損狀況；第3是會與地方政府密切配合，本著把人民生命放在第一位的態度，做好救災工作。

岸田也敦促居民要密切關注後續強震的發生，並呼籲在可能發生海嘯地區的民眾盡快撤離。

岸田隨後在官邸與內閣官房長官林芳正、防災擔當大臣松村祥史商討救災對策。目前人在東京的石川縣知事馳浩已經前往官邸。

林芳正在地震過後也立刻呼籲民眾，「每一刻都很重要，所以請撤離到安全的地方，例如地勢較高的地方或海嘯避難大樓。」