副總統候選人電視辯論會下午登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈表示，政府財政紀律應嚴謹，才不會債留子孫。財政部駁斥「不是債留子孫，是建設留子孫」。
財政部表示，政府施行具延續性，前瞻計畫所帶來的效益子孫可以共享，不是債留子孫是建設留子孫。財政部表示，政府施政具延續性，部分特別預算由繼任者執行是常態，如總統蔡英文也承接前總統馬英九的流域綜合治理的公共建設，所列特別預算舉債也計入蔡英文任內債務增加數。另外計畫執行所帶來的效益由子孫共享，前瞻基礎建設計畫特別預算建設資產將供後代，不是債留子孫，而是建設留子孫。
財政部強調，2016年到2023年底，已經債務還本7960億元，加計2024年債務還本預算數1150億元，累計債務還本9110億元，減少舉債及增加還本都可減緩債務累積，蓄積財政韌性，支應特別預算歲出需求。
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