日本石川縣今（1）日下午發生規模7.6強震，當地知名溫泉旅館「加賀屋」也受衝擊，有日本網友分享震後飯店內一片狼藉，不僅木門被震倒，水泥牆面也碎裂剝落，住宿遊客緊急疏散至鄰近學校安置。
適逢元旦假期，高人氣「加賀屋」住房客滿，不料新年第一天就發生7.6地震，根據住宿遊客指出，加賀屋附近的居民大部分已經疏散到和倉幼兒園以及附近的小學，旅館工作人員也開始確認人數。
日本網友也紛紛留言，「就連加賀屋...」、「去年我去住得很開心，很擔心員工是否安好」、「原本打算明天去」、「1/5預定過夜，沒想到會發生這種事」、「請快點逃走」。
加賀屋由多棟建築集合而成，主建築雪月花棟就達20層樓，在日本觀光刊物評選活動，連續蟬聯綜合排名第一名，是日本高級溫泉旅館的代表性業者之一。
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