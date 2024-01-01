日本石川縣1日發生規模7.6強震，有網友分享海嘯從河川衝上街道、灌入住家的監視器畫面，這則畫面吸引超過30萬人觀看。發文者稱，地點位在新潟縣。目前無法證實影片真實性。

另外強震發生後，許多居民撤離至石川縣小松機場，目前機場已經開始發放毯子等物資。

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