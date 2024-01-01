日本石川縣今（1）日下午發生規模7.6的極淺強震，日本一名孕婦在地震來襲時，在家中持手機拍下整個搖晃過程，家中電視，櫃子，全部倒成一片，廚房內的物品全部散落一地，孕婦的老公還在一旁強撐身體，扶助櫃子跟冰箱，影片中還可以聽到小孩的叫聲，影片流出後，不經讓大家擔心日本這次地震的傷亡狀況。
婦人也在X分享旁邊河道的狀況，河道水倒灌，拍攝的地方剛好是河道轉彎的地方，河道中的水不斷往兩邊噴灑出來，讓人看得相當害怕。
日本石川縣今（1）日下午發生規模7.6的極淺強震，日本一名孕婦在地震來襲時，在家中持手機拍下整個搖晃過程，家中電視，櫃子，全部倒成一片，廚房內的物品全部散落一地，孕婦的老公還在一旁強撐身體，扶助櫃子跟冰箱，影片中還可以聽到小孩的叫聲，影片流出後，不經讓大家擔心日本這次地震的傷亡狀況。
婦人也在X分享旁邊河道的狀況，河道水倒灌，拍攝的地方剛好是河道轉彎的地方，河道中的水不斷往兩邊噴灑出來，讓人看得相當害怕。
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