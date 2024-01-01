日本石川縣發生規模7.6大地震，災情已陸續傳出，位在石川縣輪島市已發生房屋倒塌與道路坍塌，更出現火災災情，目前當地已入夜，黑夜中整片木造民房陷入大火，熊熊火光與濃濃黑煙顯得格外駭人。

據石川縣輪島消防局消息，輪島市多處地點發生火災，目前尚不清楚詳細的具體信息，消防部門正在努力撲滅大火。

另外，受到地震與斷電影響，已出現手機、電話、網路無法使用的狀況，目前尚不清楚是否影響到受困民眾對外求援。

#輪島市 #石川縣 #災情 #整片 #民房