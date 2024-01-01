日本石川縣今（1）日下午發生規模7.6的極淺強震，氣象廳對多地發布海嘯警報，目前石川縣輪島市已觀測到高1公尺20公分的海嘯侵襲海岸，富川縣富山市也偵測到50公分海嘯，新潟縣柏崎市偵測到40公分海嘯，NHK警告，海嘯可能一次又一次襲來。

而地震當時的畫面不斷流出，有日本民眾將超市內全部商品鐵架都在搖晃，物品散落一地的影片上傳到網路，根據影片中的內容，聽到全部鐵架都發生搖晃的聲響，實在讓人相當害怕，目前日本災情不斷傳出，引發全球關注。