日本石川縣今（1）日下午發生規模7.6的極淺強震，氣象廳對多地發布海嘯警報，目前石川縣輪島市已觀測到高1公尺20公分的海嘯侵襲海岸，富川縣富山市也偵測到50公分海嘯，新潟縣柏崎市偵測到40公分海嘯，NHK警告，海嘯可能一次又一次襲來。
目前日媒對日本各海岸的直播畫面中，看不出來海嘯已經抵達的畫面，不過有日本網友分享河水暴漲、一波波急流向前流動的畫面，稱是海嘯抵達，目前無法證實這些影片的真實性。
也有日本民眾分享當時正在等地鐵，結果車站內屋頂全部大搖晃，連車次告示牌都搖晃到斷電，畫面相當恐怖。
日本石川縣今（1）日下午發生規模7.6的極淺強震，氣象廳對多地發布海嘯警報，目前石川縣輪島市已觀測到高1公尺20公分的海嘯侵襲海岸，富川縣富山市也偵測到50公分海嘯，新潟縣柏崎市偵測到40公分海嘯，NHK警告，海嘯可能一次又一次襲來。
目前日媒對日本各海岸的直播畫面中，看不出來海嘯已經抵達的畫面，不過有日本網友分享河水暴漲、一波波急流向前流動的畫面，稱是海嘯抵達，目前無法證實這些影片的真實性。
也有日本民眾分享當時正在等地鐵，結果車站內屋頂全部大搖晃，連車次告示牌都搖晃到斷電，畫面相當恐怖。
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