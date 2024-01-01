日本中部石川縣能登地區下午發生7.6極淺地震，引發日本海沿岸一帶海嘯威脅，目前已知石川縣已傳出災情，多棟民宅倒塌、嚴重毀損，另外包括秋田、上越、北陸等新幹線停駛，將近4萬戶家庭停電。

根據TBS電視台畫面顯示，石川縣七尾市多棟木造建築倒塌、嚴重毀損。

■3條新幹線停駛

另外日本放送協會（NHK）報導，JR東日本指出，包括秋田新幹線、上越新幹線、北陸新幹線等三條新幹線目前已停駛，尚無恢復計畫。

東北新幹線一度暫停運營，不過已於當地時間下午4點41分左右恢復運營。東海道新幹線部分路段暫停營運，包括從東京車站到小田原站，以及從豐橋站到新神戶站已暫停運作。

受地震影響，北陸高速公路、東海北陸高速公路封閉。

此外，石川縣有32940戶停電，新潟縣有3600戶停電。

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