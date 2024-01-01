乘聯會秘書長崔東樹1日發文指出，預計大陸2024年乘用車整體零售2,220萬台，年增3％。如果對俄羅斯出口能持續較強成長，考量到加上乘用車出口430萬台的貢獻，整體狹義乘用車銷量2,650萬台，年增5％。
崔東樹表示，2024年是大陸車市銷售的大年，這是從整體工作日數和乘用車季節消費特徵體現的。2022年有249個工作天，2023年是250個工作天。根據大陸最新的公共休假通知，2024年是251天，屬於近期最長的一年。2024年春節在2月10日，距離2023年1月22日的春節期間相隔384天。春節越晚，春節前的市場火熱期越長，越是會帶來車市較強節前消費成長。2024年年增率前高後低，2024年電動車市和主流燃油車市場都會達到強烈的年成長。
從政策端來看，2024年也是大年，2023年是小年。由於受到2022年底的車購稅優惠退出，以及新能源補貼退出的雙重影響，2023年春節前車市調整度較大。2023年乘用車零售呈現「M型」走勢，1月和6至7月、12月的成長速度低，4月和11月年增率高。
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