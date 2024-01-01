【時報記者葉時安台北報導】青安貸款新制上路以來申辦踴躍，112年8月至11月連續4個月成長，累計協助1萬8893戶無自有住宅家庭購屋，較111年年8月至11月成長214.6%，主要係精進方案貸款條件相對優惠，符合資格之民眾多選擇本貸款，致申貸量大增，顯示精進方案有效協助無自有住宅家庭購屋，提升政府健全房市政策效益。
財政部表示，青安貸款以民眾需求為本，貸款條件單純明確，符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅」之條件限制者均可申辦。為使政策效益擴及各族群，未設年齡上限；且考量民眾換屋需求，只要名下無自有住宅即可申貸。關於總統候選人所提提高購屋貸款至1500萬元，且免頭期款問題，恐增加購屋之年輕人揹負更大還款負擔，仍宜審慎評估。
為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，青安貸款自112年8月1日起放寬各項條件，包括最高貸款額度新台幣提高至1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等；另現行公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼至115年7月31日止，補貼後利率已為市場最低。
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